Основатель DC Daily запустит онлайн-дискаунтер «Dоброdел»

Основатель сети киосков еды DC Daily Илья Филимонов в сентябре планирует запустить сервис доставки продуктов экономсегмента «Dоброdел». Заказы, как предполагается, можно будет получить в фургоне в определенное время.
Модель предполагает доставку со склада через мобильное приложение. В сентябре планируется запуск в Одинцово, затем — в остальном Подмосковье, Москве, Петербурге и Екатеринбурге, сообщил «Коммерсантъ».
В ассортимент войдет 400–500 наименований, включая продукты питания, бытовую химию, детские товары, средства гигиены. Сейчас идут переговоры с рядом производителей о прямых закупках.
Для доставки и выдачи товаров будут использоваться фургоны, которые должны останавливаться в радиусе 1 км от клиентов несколько раз в неделю и смогут выдавать до 200 заказов в утреннем и вечернем интервалах.
По словам Ильи Филимонова, отказ от аренды торговых площадей, небольшая потребность в персонале и прямые закупки позволят снизить цены на 30%, что дешевле, чем в сетевых магазинах и сервисах доставки «до двери». За год предприниматель планирует выйти на оборот 200 млн рублей в месяц, при этом объем инвестиций не раскрывает.
Партнер аналитического агентства Data Insight Федор Вирин указывает, что сборка и доставка в любом виде сегодня неизбежно увеличивают стоимость продуктов, поэтому дискаунтеры к ней и не прибегают.
По его словам, онлайн-проект в сегменте долго будет терять деньги, а выход на точку безубыточности возможен лишь при достижении определенного уровня плотности заказов, что возможно только на рынках крупнейших городов.
Дискаунтеры — один из самых быстрорастущих форматов в российском ритейле. По оценкам Infoline, к 2025 году доля сегмента в продуктовой рознице в деньгах увеличится с 2,7% до 4,5%.
Так, по данным аналитиков, выручка крупнейшего игрока в сегменте — «Светофора», управляющего более 2,2 тысячи магазинов с ассортиментом до 2 тысяч позиций,— в 2020 году выросла на 38,8%, до 189 млрд рублей.
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Фото: Mihai_Andritoiu / Shutterstock
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