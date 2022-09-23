Финляндия существенно ограничит въезд россиян на основании «серьезного международного ущерба»

Президент республики и комитет Совета министров по внешней политике и политике безопасности Финляндии заявили о «принципиальном решении» существенно ограничить въезд россиян в страну ввиду «серьезного ущерба международному авторитету Финляндии».
Процесс выдачи виз также будет серьезно ограничен, сообщает официальный сайт президента Финляндии Саули Ниинисте.
О сроках вступления в действие анонсированных ограничений, как и о конкретных деталях этих ограничений, пока ничего не известно.
Напомним, что 3 сентября генконсульство Финляндии сообщило, что турфирмы больше не смогут подавать заявление на визы для клиентов без их присутствия.
20 сентября страна предложила «для укрепления единства ЕС» включить визовые ограничения в санкционные меры и в целом выработать единую линию в отношении визовых ограничений для россиян.
А вчера власти Финляндии заморозили активы «Яндекса» после того, как сооснователь компании Аркадий Волож попал в санкционный список ЕС.
Фото на обложке: Joakim Honkasalo / Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Власти Финляндии арестовали активы «Яндекса»
- 2 Релокация в Финляндию: как российскому стартапу открыть компанию в Скандинавии и продавать по всему миру
- 3 Чему российским стартапам стоит поучиться у финских коллег? Впечатления редактора Rusbase от фестиваля *ship
- 4 «Финнам нужен просто хороший продукт и четкое предложение». Что мы поняли, запустив стартап в Хельсинки
- 5 Какие проекты ждут в Финляндии на фестивале *ship?
ВОЗМОЖНОСТИ
23 сентября 2022
23 сентября 2022
23 сентября 2022