Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Финляндия существенно ограничит въезд россиян на основании «серьезного международного ущерба»

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Президент республики и комитет Совета министров по внешней политике и политике безопасности Финляндии заявили о «принципиальном решении» существенно ограничить въезд россиян в страну ввиду «серьезного ущерба международному авторитету Финляндии».

Финляндия существенно ограничит въезд россиян на основании «серьезного международного ущерба»

Процесс выдачи виз также будет серьезно ограничен, сообщает официальный сайт президента Финляндии Саули Ниинисте.

О сроках вступления в действие анонсированных ограничений, как и о конкретных деталях этих ограничений, пока ничего не известно.

Напомним, что 3 сентября генконсульство Финляндии сообщило, что турфирмы больше не смогут подавать заявление на визы для клиентов без их присутствия.

20 сентября страна предложила «для укрепления единства ЕС» включить визовые ограничения в санкционные меры и в целом выработать единую линию в отношении визовых ограничений для россиян. 

А вчера власти Финляндии заморозили активы «Яндекса» после того, как сооснователь компании Аркадий Волож попал в санкционный список ЕС.

Фото на обложке: Joakim Honkasalo / Unsplash

RB рекомендует лучших поставщиков цифровых решений для вашего бизнеса — по ссылке

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Власти Финляндии арестовали активы «Яндекса»
  2. 2 Релокация в Финляндию: как российскому стартапу открыть компанию в Скандинавии и продавать по всему миру
  3. 3 Чему российским стартапам стоит поучиться у финских коллег? Впечатления редактора Rusbase от фестиваля *ship
  4. 4 «Финнам нужен просто хороший продукт и четкое предложение». Что мы поняли, запустив стартап в Хельсинки
  5. 5 Какие проекты ждут в Финляндии на фестивале *ship?
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

23 сентября 2022

Worldwide Accelerator

23 сентября 2022

[НЕ]Акселератор

23 сентября 2022

«Автопутешествие по России»

Все ВОЗМОЖНОСТИ