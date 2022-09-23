Финляндия существенно ограничит въезд россиян на основании «серьезного международного ущерба»

Президент республики и комитет Совета министров по внешней политике и политике безопасности Финляндии заявили о «принципиальном решении» существенно ограничить въезд россиян в страну ввиду «серьезного ущерба международному авторитету Финляндии».

Процесс выдачи виз также будет серьезно ограничен, сообщает официальный сайт президента Финляндии Саули Ниинисте.

О сроках вступления в действие анонсированных ограничений, как и о конкретных деталях этих ограничений, пока ничего не известно.

Напомним, что 3 сентября генконсульство Финляндии сообщило, что турфирмы больше не смогут подавать заявление на визы для клиентов без их присутствия.

20 сентября страна предложила «для укрепления единства ЕС» включить визовые ограничения в санкционные меры и в целом выработать единую линию в отношении визовых ограничений для россиян.

А вчера власти Финляндии заморозили активы «Яндекса» после того, как сооснователь компании Аркадий Волож попал в санкционный список ЕС.

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