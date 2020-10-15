ФНС начнет предупреждать о возможной блокировке счета за пять дней

Общероссийский народный фронт (ОНФ) подготовил ряд поправок в Налоговый кодекс. Среди них есть поправка, которая предусматривает обязанность налоговиков за пять дней предупреждать налогоплательщика о возможной блокировке его счета. Об этом сообщают «Ведомости».

«Такие уведомления нужны, чтобы полностью избежать ситуаций с блокировкой счетов малого бизнеса по причине внутренних технических сбоев ФНС. Например, когда индивидуальному предпринимателю, работающему по упрощенке, вдруг блокируют счет за непредоставление декларации по НДС. А на самом деле заявление о переходе на упрощенку и неуплате НДС где-то затерялось в налоговой», — пояснил директор координационного центра ОНФ по восстановлению экономики Илья Семин.

В других случаях декларация может не дойти до налогового органа, хотя налогоплательщик ее сдал.

Причиной блокировки счета могут стать неверно указанный налоговый период, ИНН и другие мелкие ошибки, сообщил вице-президент Палаты налоговых консультантов России Геннадий Сандырев.

«Получив уведомление от ФНС о возможной блокировке счета, добросовестный налогоплательщик свяжется с налоговым органом и внесет необходимые исправления или дополнения в отчетность. Недобросовестный же в любом случае не сдаст налоговую декларацию, так что налоговому органу ничто не помешает закрыть его расчетный счет», — считает Сандырев.

В целом счета у бизнеса блокируются и в рамках 115-ФЗ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и по требованию налоговых органов. В итоге у компаний срываются поставки и контракты, приостанавливается деятельность – ущерб часто трудно оценить, пишет газета.

Кроме обязательного уведомления о возможной блокировке счета ОНФ предложила еще ряд мер, чтобы облегчить жизни предпринимателей. В частности, создать единое окно для подачи всех видов отчетности.

Предложения в настоящее время рассматриваются в правительстве.

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