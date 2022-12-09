Тимати и основатель Performance Group Артур Зеленый в 2023 году запустят foodtech-проект

В 2023 году Тимур Юнусов (Тимати) и основатель Performance Group Артур Зеленый запустят в Москве foodtech-проект. Объем инвестиций пока составит 100 млн рублей, подробности партнеры не раскрыли.

Это будет бизнес с широким ассортиментом готовых блюд и множеством технологических «фишек» в области организации работы и продаж, сообщил Артур Зеленый Forbes.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров предположил, что новый проект сосредоточится на готовой кулинарии в компактном формате. Такая еда востребована и в сетях FMCG, и в продажах на вынос. Сегмент растет более чем на 25% в год. Новый сервис будет строиться вокруг продажи готовых блюд без подписки, сказал другой собеседник издания.

В августе Тимати стал одним из совладельцев российского бизнеса американской сети кофеен Starbucks. Новым владельцам достались 130 заведений ушедшего из России Starbucks – 90 из них в Москве, 15 – в Петербурге. Первую кофейню сети с новым названием на Новом Арбате открыли в середине августа.

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