FoodTech-компания «Вендинг Будущего» привлекла 101,5 млн рублей в обмен на 5% в капитале
- Новости
Компания направит полученные средства на инициативы по снижению стоимости открытия кофеен для партнеров и увеличению их выручки. Часть собранной суммы пойдет на сделки M&A (приобретение конкурентов).
«Вендинг Будущего» продает франшизы Hohoro и Lifehacker Coffee. Под этими брендами открыто свыше 9000 точек в 540 городах России.
Компания разместила акции на краудинвестинговой платформе brainbox.VC. Организатор сделки: компания BITL. В «Вендинг Будущего» в рамках первого раунда вложились 140 частных инвесторов.
«Примеры успешных FoodTech-компаний с таким же человечным подходом к сервису есть, например, "ДоДо Пицца". Верю, что и "Вендинг Будущего" также станет лидером рынка, только уже в сфере кофейного вендинга!», — Альберт Алиев, СЕО brainbox.VC.
Выручка «Вендинг Будущего» в 2024 году выросла на 72%, до 371 млн рублей, чистая прибыль увеличилась в два раза, до 2,8 млн рублей. Себестоимость продаж снизилась на 32,5%, до 104,7 млн рублей.
В настоящее время данные об акционерах общества не раскрываются. В 2024 году в качестве 100%-ного участника АО упоминался Артур Тащян. Компания работает под управлением АО «Инвеллект», генеральный директор которого — Давид Тащян.
Фото на обложке: Bayhu19 / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
VPN-приложения для доступа к российским сервисам за границей
Материалы по теме
- Пройти курс «Старт работы на Ozon»
- 1 Российский сервис аренды мест хранения Qeepl экс-сотрудника Accenture привлек 20,4 млн рублей Доля в 18,7% была распределена среди 623 инвесторов 28 февраля 09:26
- 2 Сервис речевой аналитики Dialext привлек 6 млн рублей от 292 частных инвесторов Сделка стала пятым раундом на платформе brainbox.VC за последние полгода 18 апреля 14:14
- 3 Cервис по выгулу и передержке питомцев VOX привлек 9,6 млн рублей инвестиций От 467 частных инвесторов и brainbox.VC 11 марта 13:26
- 4 Платформа по обучению 3D-художников в формате RPG-игры Retry закрыла раунд на 9,1 млн рублей Лид-инвестором выступила brainbox.VC, всего участвовали около 400 частных инвесторов 01 марта 15:26