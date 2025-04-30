FoodTech-компания «Вендинг Будущего» привлекла 101,5 млн рублей в обмен на 5% в капитале

Компания направит полученные средства на инициативы по снижению стоимости открытия кофеен для партнеров и увеличению их выручки. Часть собранной суммы пойдет на сделки M&A (приобретение конкурентов).

«Вендинг Будущего» продает франшизы Hohoro и Lifehacker Coffee. Под этими брендами открыто свыше 9000 точек в 540 городах России.

Компания разместила акции на краудинвестинговой платформе brainbox.VC. Организатор сделки: компания BITL. В «Вендинг Будущего» в рамках первого раунда вложились 140 частных инвесторов.

«Примеры успешных FoodTech-компаний с таким же человечным подходом к сервису есть, например, "ДоДо Пицца". Верю, что и "Вендинг Будущего" также станет лидером рынка, только уже в сфере кофейного вендинга!», — Альберт Алиев, СЕО brainbox.VC.

Выручка «Вендинг Будущего» в 2024 году выросла на 72%, до 371 млн рублей, чистая прибыль увеличилась в два раза, до 2,8 млн рублей. Себестоимость продаж снизилась на 32,5%, до 104,7 млн рублей.

В настоящее время данные об акционерах общества не раскрываются. В 2024 году в качестве 100%-ного участника АО упоминался Артур Тащян. Компания работает под управлением АО «Инвеллект», генеральный директор которого — Давид Тащян.

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