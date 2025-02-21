«Фактор площадей»: что помешает возвращению иностранных брендов

Зарубежные бренды, которые решат вернуться в Россию, могут столкнуться с нехваткой площадей в торговых центрах для размещения магазинов. Об этом RB.RU заявил основатель и управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олег Войцеховский.

В чем трудность? По словам эксперта, с 2022 года площади ТЦ (более 3 млн кв. м) начали освобождаться и простаивать, а владельцам пришлось искать варианты их альтернативного использования. Часть площадей заняли российские ритейлеры, такие как Gloria Jeans и Melon Fashion Group, владеющая брендами Zarina и Befree. В некоторых случаях большие магазины разделили на несколько средних и малых, указал эксперт.

«Поэтому сегодня для международных ритейлеров существует не так много готовых вариантов удобных площадей под магазины. Безусловно, в процессе ротации и оптимизации пула арендаторов подобные варианты появятся, но не так быстро. Кроме того, потребуется разработать изменения к договорам аренды, которые ранее не учитывали варианта с простоем либо уходом крупных арендаторов», — отметил Войцеховский.

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Когда бренды вернутся? По оценке главы РСТЦ, при благоприятном раскладе зарубежные компании смогут восстановить свое присутствие на российском рынке за три-четыре месяца, а восстановление полных коллекций может занять до девяти месяцев.

Войцеховский добавил, что зарубежные ритейлеры постоянно мониторят мировые рынки и российский является «весьма объемным и доходным», поэтому, когда «ситуация с точки зрения международных марок сложится достаточно благоприятно», они «не упустят возможности начать переговоры о наиболее выгодных условиях возвращения». Это, в свою очередь, дополнительно оживит российские ТЦ и повысит их привлекательность для россиян, считает эксперт.

«Скорее всего, именно "фактор площадей" будет узким местом в случае возвращения международных ритейлеров в нашу страну», — заключил Войцеховский.

В середине февраля Союз торговых центров (СТЦ) попросил Uniqlo, H&M и Inditex (владеет Zara, Massimo Dutti, Bershka и другими брендами) рассмотреть возможность возврата в Россию. Тогда же в союзе сообщили, что опросили свыше 100 крупнейших ТЦ, чтобы выяснить их готовность сотрудничать с этими компаниями. Более половины респондентов выразили желание возобновить партнерство, пообещав «оперативно освободить площади».

Ранее вице-президент СТЦ Павел Люлин сообщил, что Inditex «в частном порядке» ведет переговоры о возврате на российский рынок и ждет «оттепели» в отношениях России и США. В компании заявили, что не комментируют этот вопрос. В пресс-службе H&M отметили, что ритейлер не имеет планов восстанавливать российский бизнес.

При участии Екатерины Струковой

Фото на обложке: Bo Zaunders / Getty Images