Эксперты назвали самые популярные схемы мошенничества во время пандемии

Самыми популярными схемами мошенничества за время пандемии стали рассылки о получении выплат от государства, предложения пожертвовать на разработку вакцины, купить лекарство от вируса или рефинансировать кредит. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов Национального центра финансовой грамотности (НЦФГ).

Одна из самых распространенных схем — рассылка поддельных сообщений о субсидиях или других выплатах. Как отмечают эксперты, у россиян были «на слуху» различные меры господдержки, связанные с пандемией.

Мошенники отправляли сообщение о выплате по телефону или в социальных сетях. В сообщении была ссылка: если человек переходил по ней, он терял деньги на телефоне или карте.

Эксперты подчеркивают, что сотрудники госструктур не звонят и не отправляют смс-сообщения — человек сам должен обратиться к ним за господдержкой.

Также мошенники предлагали пожертвовать средства — якобы на разработку вакцины от коронавируса или обеспечение масками детей, пенсионеров и малоимущих. Кроме того, злоумышленники предлагали якобы пройти платный тест на COVID-19, продезинфицировать квартиру от вируса и купить от него лекарство.

Еще в период пандемии мошенники обещали помощь в поиске работы, оформлении субсидий и рефинансировании кредитов. Как злоумышленники обманывали соискателей:

отправляли ссылку на онлайн-конференцию в Zoom или другой платформе для вебинаров, где просили ввести персональные данные;

предлагали скачать или установить определенную программу — например, для оформления документов. Программа содержала вирусы и получала доступ к личной информации жертвы;

просили заплатить за материалы для работы или доступ к базе с заданиями, а также указать данные банковской карты для перечисления зарплаты.

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