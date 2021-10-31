Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Страны G20 введут налог для транснациональных корпораций

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Лидеры стран G20 на саммите в Риме договорились о введении минимальной глобальной налоговой ставки для транснациональных корпораций на уровне 15%. Инициатива была предложена Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Страны G20 введут налог для транснациональных корпораций

Об этом сообщает издание «ТАСС» со ссылкой на подписанную лидерами стран «Большой двадцатки» декларацию. В документе инициативу ОЭСР называют «историческим достижением», с помощью которого государства G20 «построят более стабильную и справедливую международную систему налогообложения».

Страны «двадцатки» призвали ОЭСР оперативно разработать соответствующие законодательные проекты, чтобы новые правила налогообложения могли вступить в силу уже в 2023 году.

В Bloomberg отмечают, что соглашение преследует две ключевые задачи. Первая — ограничение возможности международных компаний платить меньше налогов, регистрируясь в «налоговых гаванях». Вторая — решение проблемы растущей цифровизации международной торговли, заставив крупные компании платить налоги везде, где они ведут бизнес, а не только там, где регистрируют прибыль.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза проведут 25 ноября встречу, на которой обсудят законопроекты, направленных на ограничение влияния технологических гигантов, таких как Amazon, Apple, Google и другие.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: Alexey Struyskiy / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Налоги в Испании: структура и особенности одной из самых сложных систем в Европе
  2. 2 Налоги в Израиле: сколько платить и как экономить
  3. 3 Разбираемся в налогах Канады: ставки и льготы для физлиц, инвесторов и бизнеса
  4. 4 Налоги на Кипре: условия для физических лиц, инвесторов и бизнеса в 2021 году
  5. 5 Налогообложение в Великобритании: сколько платят физлица, инвесторы и предприниматели
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

31 октября 2021

Конкурс СopterHack2022

31 октября 2021

Отбор стартапов Retail Innovation Tech Alliance

31 октября 2021

Huawei Cup 2021

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма