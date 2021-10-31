Страны G20 введут налог для транснациональных корпораций

Лидеры стран G20 на саммите в Риме договорились о введении минимальной глобальной налоговой ставки для транснациональных корпораций на уровне 15%. Инициатива была предложена Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Об этом сообщает издание «ТАСС» со ссылкой на подписанную лидерами стран «Большой двадцатки» декларацию. В документе инициативу ОЭСР называют «историческим достижением», с помощью которого государства G20 «построят более стабильную и справедливую международную систему налогообложения».

Страны «двадцатки» призвали ОЭСР оперативно разработать соответствующие законодательные проекты, чтобы новые правила налогообложения могли вступить в силу уже в 2023 году.

В Bloomberg отмечают, что соглашение преследует две ключевые задачи. Первая — ограничение возможности международных компаний платить меньше налогов, регистрируясь в «налоговых гаванях». Вторая — решение проблемы растущей цифровизации международной торговли, заставив крупные компании платить налоги везде, где они ведут бизнес, а не только там, где регистрируют прибыль.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза проведут 25 ноября встречу, на которой обсудят законопроекты, направленных на ограничение влияния технологических гигантов, таких как Amazon, Apple, Google и другие.

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