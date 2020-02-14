Билл Гейтс купил экологичную яхту на водороде за $645 млн

Основатель Microsoft Билл Гейтс купил первую в мире экояхту, которая работает на жидком водороде. Ее стоимость оценивается в $645 млн, сообщает The Guardian.

Пятипалубная яхта Aqua достигает 112 метров в длину. Она рассчитана на 14 пассажиров и 31 члена экипажа. На яхте есть бассейн, вертолетная площадка, спа-салон и тренажерный зал.

Футуристический дизайн Aqua разработала голландская компания Sinot Yacht Design. Впервые яхту показали на шоу в Монако в 2019 году.

Жидкий водород, который питает яхту, находится под палубами в двух резервуарах с вакуумной изоляцией весом 28 тонн. Охлажденный до -253°C водород при взаимодействиии с кислородом генерирует энергию для двух двигателей мощностью 1 мегаватт. Единственный выброс яхты — вода.

Яхта способна развивать скорость до 17 узлов (32 км/ч) и проплывать 3750 без дозаправки.

Aqua — первая яхта, которую купил Билл Гейтс. Раньше он их только арендовал. Покупка экояхты отражает интерес Гейтса к альтернативным видам топлива и технологиям для сокращения вредных выбросов.

В частности, Гейтс является инвестором американского стартапа Heliogen, который разрабатывает технологию по превращению солнечного света в топливо.