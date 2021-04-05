«Газпром нефть», «Яндекс» и JetBrains бесплатно обучат робототехнике

«Газпром нефть», «Яндекс» и JetBrains разработали образовательную программу по робототехнике. Она будет бесплатной и откроется в сентябре 2021 года в Computer Science Center, рассказал RB.ru представитель проекта.

CSC (Computer Science Center) — это совместная образовательная инициатива Школы анализа данных «Яндекса», Computer Science клуба и JetBrains. С 2021 года новым партнером проекта стала компания «Газпром нефть».

Программа нацелена на обучение молодых профессионалов и вовлечение в индустрию студентов разных специальностей.

Отмечается, что за 2 года, на которые рассчитана программа, обучающиеся получат:

фундаментальные знания;

навыки создания алгоритмов взаимодействия роботов и их программирования;

практику в реальных индустриальных проектах.

Заявки на участие в программе принимаются до 10 апреля на сайте Computer Science Center.

«Робототехника стремительно развивается и сейчас ежегодный прирост этого рынка достигает 40%. По нашим прогнозам, к 2030 году только для нефтегазовой отрасли потребуется около 1 млн роботов. Для производства и работы с ними нужны те, кто умеют их создавать, производить и эксплуатировать. И таких специалистов нужно обучать уже сейчас», — отметил начальник департамента технологий роботизации и трехмерной печати «Газпром нефти» Александр Паршиков.

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Фото: «Газпром нефть»