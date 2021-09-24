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Пользователи Twitter смогут вознаграждать любимых авторов биткоинами

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Twitter объявил о запуске новой платформы Strike. Пользователи смогут указывать адреса своих криптокошельков, чтобы читатели могли их вознаградить.

Пользователи Twitter смогут вознаграждать любимых авторов биткоинами

Новая функция доступна для всех пользователей iOS, а в ближайшие недели появится и на Android, сообщил телеканал CNBC.

Компания не будет брать комиссию за переводы.

Кроме того, Twitter приступил к тестированию функции, с помощью которой можно будет показывать свои коллекции цифровых активов NFT в соцсети. Других деталей социальная сеть не раскрыла.

В июле глава Twitter Джек Дорси объявил об интеграции биткоина в соцсеть. Первая криптовалюта будет интегрирована в существующие продукты и услуги соцсети, включая платную подписку, коммерцию и возможность поддерживать авторов.

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Фото: Sattalat Phukkum  / Shutterstock

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