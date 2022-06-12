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Возобновление переговоров по ExoMars, подготовка к ПМЭФ, роботакси от Hyundai: главное для бизнеса 12 июня

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

В День России «Роскосмос» рапортует о возобновлении переговоров о миссии исследования Марса, столичные предприятия легкой промышленности отчитываются об увеличении отгрузки продукции, представители власти поздравляют россиян с праздником, а RB продолжает следить за ключевыми бизнес-новостями на фоне украинского конфликта.

Возобновление переговоров по ExoMars, подготовка к ПМЭФ, роботакси от Hyundai: главное для бизнеса 12 июня
  • Hyundai запускает услугу роботакси в одном из районов Сеула.
  • Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что корпорация возобновила переговоры с Европейским космическим агентством о миссии исследования Марса ExoMars.
  • Московские предприятия легкой промышленности отчитались об увеличении «отгрузки» вдвое.
  • Власти Шри-Ланки в ситуации экономического кризиса изучают возможность поставок российской нефти.
  • Дмитрий Песков уверил, что на ПМЭФ, помимо президента Казахстана, приедут лидеры и других стран, но не уточнил, каких именно.
  • Президент США Джо Байден сообщил, что рост цен в США и Европе — это «побочный продукт» помощи Украине.
  • Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что западные страны должны прекратить все деловые отношения с РФ.
  • А бывший госсекретарь США по Генри Киссинджер, напротив, призывает после завершения спецоперации «найти место» не только для Украины, но и для России. 

Фото на обложке: Aghyad Najjar / Pexels

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