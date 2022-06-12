Возобновление переговоров по ExoMars, подготовка к ПМЭФ, роботакси от Hyundai: главное для бизнеса 12 июня

В День России «Роскосмос» рапортует о возобновлении переговоров о миссии исследования Марса, столичные предприятия легкой промышленности отчитываются об увеличении отгрузки продукции, представители власти поздравляют россиян с праздником, а RB продолжает следить за ключевыми бизнес-новостями на фоне украинского конфликта.
- Hyundai запускает услугу роботакси в одном из районов Сеула.
- Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что корпорация возобновила переговоры с Европейским космическим агентством о миссии исследования Марса ExoMars.
- Московские предприятия легкой промышленности отчитались об увеличении «отгрузки» вдвое.
- Власти Шри-Ланки в ситуации экономического кризиса изучают возможность поставок российской нефти.
- Дмитрий Песков уверил, что на ПМЭФ, помимо президента Казахстана, приедут лидеры и других стран, но не уточнил, каких именно.
- Президент США Джо Байден сообщил, что рост цен в США и Европе — это «побочный продукт» помощи Украине.
- Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что западные страны должны прекратить все деловые отношения с РФ.
- А бывший госсекретарь США по Генри Киссинджер, напротив, призывает после завершения спецоперации «найти место» не только для Украины, но и для России.
Фото на обложке: Aghyad Najjar / Pexels
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