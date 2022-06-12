В День России «Роскосмос» рапортует о возобновлении переговоров о миссии исследования Марса, столичные предприятия легкой промышленности отчитываются об увеличении отгрузки продукции, представители власти поздравляют россиян с праздником, а RB продолжает следить за ключевыми бизнес-новостями на фоне украинского конфликта.

Возобновление переговоров по ExoMars, подготовка к ПМЭФ, роботакси от Hyundai: главное для бизнеса 12 июня