Власти оценили инвестиции от иностранцев с «золотыми паспортами» в 12 млрд рублей за год

Минэкономразвития оценило количество иностранных инвесторов, которые воспользуются программой «золотых виз», в 300–400 человек в первый год, а их вложения — в 12 млрд рублей.
«Золотые паспорта» будут выдавать с января 2023 года иностранным инвесторам с видом на жительство в России, вложившим в экономику страны от 30 млн рублей. Закон, упрощающий порядок получения таких виз, подписал президент России.
Минэкономразвития ожидает, что в первый год запуска программы «золотых виз» ей воспользуются от 300 до 400 иностранных инвесторов, а через три года — не более 600-650 ежегодно, пишет Forbes со ссылкой на материалы ведомства.
По подсчетам властей, новый закон позволит привлечь в Россию до 12 млрд рублей в первый год и более 40 млрд рублей в последующие.
В Минэкономразвития заявили, что интерес к программе проявляют инвесторы из стран ЕАЭС и СНГ, Ближнего Востока и Азии. Закон, как ожидается, позволит привлечь деньги в строительную отрасль, сельское хозяйство и промышленность.
Что меняет новый закон:
- В настоящее время оформление вида на жительство занимает от полутора лет, по новому закону процедуру удастся сократить до 6 месяцев.
- Воспользоваться упрощенной процедурой смогут супруги и дети иностранных инвесторов, супруги детей, родители, супруги родителей, бабушки, дедушки и внуки.
- Владельцы «золотых паспортов» могут выезжать за пределы государства и возвращаться обратно без оформления дополнительных документов.
- Работать или открывать собственное дело можно в любом регионе. Сейчас иностранцы могут работать только в регионе получения разрешения на работу или разрешения на временное проживание.
- Закон вступит в силу в январе 2023 года, сейчас разрабатываются все необходимые подзаконные акты.
- Размер инвестиций, необходимых для получения «золотой визы» — 30 млн рублей, может быть снижен для таких регионов, как Крым и Дальний Восток.
Фото на обложке: Unsplash
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