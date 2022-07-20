Минэкономразвития оценило количество иностранных инвесторов, которые воспользуются программой «золотых виз», в 300–400 человек в первый год, а их вложения — в 12 млрд рублей.

«Золотые паспорта» будут выдавать с января 2023 года иностранным инвесторам с видом на жительство в России, вложившим в экономику страны от 30 млн рублей. Закон, упрощающий порядок получения таких виз, подписал президент России.

Власти оценили инвестиции от иностранцев с «золотыми паспортами» в 12 млрд рублей за год