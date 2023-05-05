Google подняла зарплату генеральному директору и вызвала недовольство сотрудников

Google повысила зарплату генеральному директору Сундару Пичаи и вызвала недовольство сотрудников. Персонал пожаловался, что компания поднимает гонорар CEO на фоне политики по сокращению расходов – несколько дней назад Google пришлось даже урезать ассортимент бесплатной еды в офисах.

Генеральный директор Google Сундар Пичаи получил в 2022 году повышение зарплаты, сообщает CNBC. По итогам прошедшего года гонорар CEO Google от материнской компании Alphabet составил $226 млн, основная часть которых – премия за акции, которую Пичаи получает каждые три года.

Повышение зарплаты генеральному директору Google вызвало недовольство со стороны сотрудников. Они пожаловались, что Google сокращает расходы на всем, кроме гонорара CEO. Жалобы сотрудников пока ограничиваются только «мемами» в интернете, где Пича сравнивают с CEO Apple Тимом Куком.

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Google с конца 2022 года следует политике по сокращению расходов. Из-за замедления роста доходов Alphabet решила уволить 12 тыс. сотрудников и принять другие непопулярные меры, например, урезать ассортимент бесплатной еды в офисах.

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