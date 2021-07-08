В «Одноклассниках» назвали города с наибольшим количеством пользователей без пары

В «Одноклассниках» назвали города с наибольшим и наименьшим количеством пользователей без пары. По крайней мере тех, кто заявил об этом публично на своей странице. Анализ подготовили ко Дню семьи любви и верности.

Антилидером среди любвеобильных городов стал Петербург. Там, согласно исследованию «Одноклассников», в публичных отношениях состоят всего 4,9% от общего числа пользователей соцсети. Следом за Северной столицей в этом списке идут Казань (5,2%), Пермь (6,3%1), Уфа (6,4%), Екатеринбург (6,8%).

Наибольшее количество пользователей, состоящих в публичных отношениях, живут в Москве и Московской области – 18,3% от общего числа. С большим отрывом от них идут Барнаул (11%), Белгород (10,8%), Ульяновск (10,6%), Кемерово (10,2%).

Показатели рассчитывались исходя из отметки на странице «в отношениях» или «в браке».

Согласно результатам совместного исследования «Одноклассников» и ResearchMe, всего лишь один из девяти пользователей рунета знакомится с представителем противоположного пола в социальной сети и ходит на свидание. При этом 15% респондентов как раз нашли своего партнера именно через соцсети.

В исследовании приняли участие более тысячи человек старше 18 лет.

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Фото: пресс-служба «Одноклассников»