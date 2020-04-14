Госдума приняла законопроект о проведении эксперимента по внедрению ИИ

Госдума приняла в третьем чтении законопроект об установлении специального правового регулирования в Москве для создания условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Экспериментальный режим в столице будет действовать с 1 июля 2020 года и продлится пять лет. Он будет распространяться на юрлиц и ИП, которые включены в реестр участников эксперимента.

Под понятие технологий ИИ подпадают компьютерное зрение, обработка естественного языка, распознавание и синтез речи, говорится в сообщении.

Московские власти определят условия, требования и порядок разработки, создания, внедрения, обязательного применения и оборота отдельных технологий искусственного интеллекта или отдельных товаров, работ и услуг на их основе.

«Закон позволит стимулировать внедрение и использование технологий ИИ, определить сферы экономики и общественных отношений, в которых целесообразно их внедрение, установить, какие общие правовые нормы следует ввести, а какие откорректировать, чтобы добиться поставленных президентом задач по обеспечению технологического суверенитета в сфере ИИ», — сообщается на сайте Госдумы.

Отмечается, что результатом эксперимента «не может быть ограничение конституционных прав и свобод граждан или введение для них дополнительных обязанностей».

Эксперимент «проводится в целях повышения качества жизни населения, эффективности государственного и муниципального управления, повышения эффективности хозяйствующих субъектов».

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