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Государство сможет получать и использовать данные пользователей без их согласия

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Минцифры РФ внесло изменения в законопроект об обороте цифровых данных. Поправки предусматривают разрешить бизнесу обезличивать данные пользователей и передавать их государству, а государству – использовать их в своих целях, не спрашивая на то согласия у самих пользователей.

Государство сможет получать и использовать данные пользователей без их согласия

Также законопроект подразумевает использование государством полученных данных для «государственного и муниципального управления» и разработки ИИ-сервисов. По проекту, это можно будет сделать спустя три года после получения, чтобы исключить вероятность использования данных в коммерческих целях. Согласно законопроекту, государство получит данные пользователей от бизнеса бесплатно.

«Коммерсант» пишет, что проект одобрили в правительстве и готовят к внесению в Госдуму.

В «Яндексе», чьи предложения были рассмотрены при подготовке поправок, отметили, что в законопроекте мало информации о том, что именно подразумевается под обезличенными данными, в каком виде они будут передаваться и как будет обеспечена их безопасность, пишет «Коммерсант». Принятие документа в текущем виде «может привести к снижению приватности и безопасности данных пользователей», считают в «Яндексе».  

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Фото: Depositphotos.com

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