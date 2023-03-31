Минцифры объяснило причину отключения функции удаления аккаунта на «Госуслугах». В ведомстве сослались на участившиеся случаи взлома личных кабинетов, в результате которых учетные записи пользователей удаляются злоумышленниками.
Позицию по поводу отключения функции удаления аккаунта на «Госуслугах» Минцифры описало в своем telegram-канале.
В ведомстве пояснили, что в последнее время участились случаи взлома аккаунтов на «Госуслугах», в результате которых злоумышленники удаляют учетные записи пользователей. Поэтому было принято решение отключить функцию удаления аккаунта, отметили в Минцифры.
«Теперь удалить учетную запись возможно только при посещении МФЦ», – добавили в ведомстве.
Удаление аккаунта на «Госуслугах» не будет считаться уклонением от службы в армии, добавили в ведомстве. Минцифры напомнило, что уведомления от государственных органов можно отключить на «Госуслугах» в соответствующем разделе.
Возможность удалить личный аккаунт на «Госуслугах» пропала сегодня, 31 марта. Кнопка удаления пропала с сайта, а мобильное приложение сервиса стало выдавать ошибку «функция удаления недоступна».
Фото на обложке: Postmodern Studio /
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