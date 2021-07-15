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Российские IT-проекты получат 3,8 млрд рублей в виде грантов на развитие

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Российские IT-проекты и компании, внедряющие цифровые решения, получат гранты на развитие на сумму 3,8 млрд рублей. О старте конкурсов, которые проводит Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), объявило Минцифры.

Российские IT-проекты получат 3,8 млрд рублей в виде грантов на развитие
  • IT-компании могут претендовать на гранты от 20 до 300 млн рублей. Теперь эта мера поддержки доступна разработчикам как программного обеспечения, так и программно-аппаратных комплексов. Принять участие в конкурсе могут компании-разработчики без ограничения по ОКВЭД и размеру выручки, в том числе стартапы и спин-оффы (выделенные в отдельные организации подразделения крупных компаний).

По просьбе компаний оптимизированы требования к пакету документов и увеличены с 12 до 18 месяцев возможные сроки реализации проекта. Для направлений «Инженерное ПО», «Системы управления» и «Средства разработки ПО и создания приложений» минимальный размер гранта снижен до 10 млн рублей.

  • Для компаний, внедряющих российские ИТ-решения, размер грантовой поддержки составляет от 120 до 300 млн рублей. Учтено пожелание об увеличении максимального размера зарплат сотрудников на 20% (с 200 до 240 тысяч рублей).

«Наша задача сделать гранты понятным и удобным инструментом поддержки и преодолеть стереотип, что получить их сложно или даже невозможно. Благодаря общению с компаниями и проделанной РФРИТ работе над ошибками, получить гранты на развитие ИТ-проектов и цифровизацию компаний стало проще. Также в этом году мы планируем реализовать механизм подачи заявок на гранты через портал Госуслуг», — сообщил замглавы Минцифры России Максим Паршин.

На протяжении конкурсного отбора РФРИТ также будет проводить разъясняющие вебинары, первый из которых пройдет 19 июля.

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