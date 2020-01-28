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Греф назвал условие, при котором уйдет из Сбербанка

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Герман Греф покинет пост главы Сбербанка, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера». Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24», передает РИА Новости.

Греф назвал условие, при котором уйдет из Сбербанка

Контрольный пакет акций Сбербанка в размере 50% плюс одна акция сейчас принадлежит Центробанку. Власти рассматривают возможность передать контроль над банком правительству.

Греф заявил, что сам он позитивно относится к смене основного акционера Сбербанка, хотя инвесторов такая вероятность беспокоит. При этом Греф уверен, что стратегия банка после перехода под контроль правительства не поменяется, иначе ему придется покинуть Сбербанк.

«Мы глубоко убеждены, что стратегия правильная, практика это доказывает. Когда я приходил на свою позицию, я приходил с определенной концепцией. Если концепция будет изменена, то я не вижу свое место в компании», — заявил он.

Обсуждение передачи доли ЦБ в Сбербанке другой госструктуре ведется уже давно. Одна из причин — конфликт интересов, так как ЦБ для Сбербанка является одновременно и акционером, и регулятором. Кроме того, власти хотят получать дивиденды Сбербанка в бюджет, как это происходит в случае с ВТБ. 

В декабре 2019 года источники Reuters говорили, что обсуждение опять активизировалось. После этого Эльвира Набиуллина подтвердила, что переговоры ведутся с правительством, добавив, что речь идет именно продаже, а не передаче доли.

«На наш взгляд, было бы логично, чтобы правительство купило наш пакет акций Сбербанка, если хочет получать дивиденды на постоянной основе»,— заявила тогда Набиуллина.

Кроме ЦБ в числе акционеров Сбербанка указаны юрлица-нерезиденты (45%), юрлица-резиденты (1,8%) и частные инвесторы (3,15%). В 2018 году банк выплатил акционерам 361,4 млрд рублей, что составляет 43,5% от прибыли банка по МСФО.

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