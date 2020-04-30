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В акселераторе Generation S и Группы ЧТПЗ примут участие 30 команд из разных стран мира

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Юлиана Трегуб
Юлиана Трегуб

Менеджер проектов

Юлиана Трегуб

Завершился прием заявок на участие в корпоративном акселераторе ЧТПЗ. Эксперты Группы ЧТПЗ и корпоративного акселератора GenerationS от РВК оценят все заявки и отберут для участия 30 команд, которые представят руководству Группы ЧТПЗ инновационные решения для трубной отрасли.

В акселераторе Generation S и Группы ЧТПЗ примут участие 30 команд из разных стран мира

Основные направления Акселератора:

  •  новые виды продукции и материалов;
  • альтернативные продукты-заменители традиционных стальных труб; 
  • системы машинного зрения для действующего производства; 
  • энергоэффективные и экологичные технологии для трубной отрасли.

В акселераторе ЧТПЗ принимают участие команды из разных стран:

  • России
  • США;
  • Франция;
  • Израиль;
  • Канада;
  • Япония;
  • Южная Корея;
  • Индия;
  • Мексика;
  • Страны СНГ.

В мае 30 стартапов представят решения руководству Группы ЧТПЗ. 

Стартапы запустят пилоты на высокотехнологичных производствах компании. Летом выберут победителей, которые получат возможность заключить соглашение о долгосрочной реализации своих проектов.

Подробная информация доступна на сайте акселератора ЧТПЗ.

Фото на обложке: CatwalkPhotos / Shutterstock

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