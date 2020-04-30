Завершился прием заявок на участие в корпоративном акселераторе ЧТПЗ. Эксперты Группы ЧТПЗ и корпоративного акселератора GenerationS от РВК оценят все заявки и отберут для участия 30 команд, которые представят руководству Группы ЧТПЗ инновационные решения для трубной отрасли.

В акселераторе Generation S и Группы ЧТПЗ примут участие 30 команд из разных стран мира