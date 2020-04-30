В акселераторе Generation S и Группы ЧТПЗ примут участие 30 команд из разных стран мира
Завершился прием заявок на участие в корпоративном акселераторе ЧТПЗ. Эксперты Группы ЧТПЗ и корпоративного акселератора GenerationS от РВК оценят все заявки и отберут для участия 30 команд, которые представят руководству Группы ЧТПЗ инновационные решения для трубной отрасли.
Основные направления Акселератора:
- новые виды продукции и материалов;
- альтернативные продукты-заменители традиционных стальных труб;
- системы машинного зрения для действующего производства;
- энергоэффективные и экологичные технологии для трубной отрасли.
В акселераторе ЧТПЗ принимают участие команды из разных стран:
- России
- США;
- Франция;
- Израиль;
- Канада;
- Япония;
- Южная Корея;
- Индия;
- Мексика;
- Страны СНГ.
В мае 30 стартапов представят решения руководству Группы ЧТПЗ.
Стартапы запустят пилоты на высокотехнологичных производствах компании. Летом выберут победителей, которые получат возможность заключить соглашение о долгосрочной реализации своих проектов.
Подробная информация доступна на сайте акселератора ЧТПЗ.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter