Henderson и Федерация хоккея России выпустили коллекцию футболок со звездами хоккея

Дом моды Henderson совместно с Федерацией хоккея России (ФХР) выпустил лимитированную коллекцию футболок с изображением известных российских хоккеистов: Ильи Ковальчука, Евгения Малкина, Александра Овечкина. Часть выручки от продаж будут направлены на поддержку больных детей. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе Henderson.

Коллекция футболок создана в честь десятилетия сотрудничества ФХР и Henderson и названа «10 лет дружбы». Она состоит из 4 белых футболок с изображением хоккеистов, а также их цитатами и автографами. На одежду нанесены яркие моменты игры, чтобы выразить стремление к победе, говорится в сообщении.

С каждой покупки 250 рублей будут направлены в детскую следж-хоккейную лигу на поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся хоккеем.

«В этой коллекции использованы образы игроков, с чьими именами связаны самые громкие победы сборной России в последнее десятилетие. Они гордость нашей страны. Уверен, что результат партнерства ФХР и Henderson понравится российским болельщикам, которые всем сердцем поддерживают нашу команду», — отметил президент ФХР Владислав Третьяк.

Дом моды Henderson является официальным модным партнером ФХР с 2010 года и ежегодно создает парадную экипировку для Федерации хоккея России и национальной сборной по хоккею, включая тренерский штаб. В костюмах бренда хоккеисты выезжают на ключевые матчи, а также появляются на официальных мероприятиях, включая приемы в Кремле.

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Выпущенная ограниченным тиражом, коллекция уже появилась в продаже в 92 салонах и интернет-магазине Henderson.

Детская следж-хоккейная лига — некоммерческая организация, основная деятельность которой направлена на развитие адаптивных видов хоккея в России. Лига была создана в 2016 году. По собственным данным, на сегодняшний день в ее составе тренируются 25 команд по следж-хоккею в 20 регионах России, 3 команды по хоккею незрячих и 1 команда по специальному хоккею, в которой играют дети с особенностями интеллектуального развития.

Дом моды Henderson в течение 25 лет предлагает мужскую одежду для работы и отдыха. По собственным данным, магазины дома моды присутствует более чем в 160 торговых центрах, расположенных в 61 городе России. Кроме ФХР, с 2013 года Henderson является модным партнером Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова.

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