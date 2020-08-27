Выручка HeadHunter снизилась впервые за пять лет

Выручка рекрутингового портала HeadHunter снизилась во 2 квартале 2020 года на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,53 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Снижение выручки зафиксировано впервые с 2015 года.

Основная доля выручки компании приходится на Россию – 1,42 млрд рублей. Это на 19,1% ниже, чем в апреле-июне 2019 года. Скорректированная чистая прибыль HeadHunter во 2 квартале снизилась на 30,3% — до 412 млн рублей.

Скорректированная EBITDA за указанный период сократилась на 30,7% — до 685 млн рублей, рентабельность по этому показателю составила 44,7% против 52% годом ранее.

Снижение выручки в компании объясняют уменьшением числа платящих клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса на фоне ограничительных мер из-за коронавируса, а также в целом снижением деловой активности на фоне пандемии.

В январе-июне 2020 года выручка HeadHunter снизилась на 1,6% и составила 3,52 млрд рублей. При этом скорректированная чистая прибыль выросла на 6,3%, превысив 1 млрд рублей.