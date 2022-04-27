Глава Hoff спрогнозировал рост цен на мебель на 10% по итогам года

Генеральный директор Hoff Максим Гришаков сделал прогноз по росту цен на мебель. По итогам года он не превысит 10% в том случае, если курсы валют задержатся возле текущих уровней. На конечную стоимость товара во многом повлияет увеличение затрат на логистику.

Генеральный директор мебельного ритейлера Hoff Максим Гришаков рассказал, что фабрики закупают материалы на короткий горизонт. Когда возникают сложности с импортными поставками, им приходится поднимать цены.

«В последние недели в моменте цены могли прыгать на 20-30%. Любой закупщик знает, что каждое удорожание поставок – это потери в продажах и, соответственно, недополучение им бонусов», – отметил Максим Гришаков.

По оценке Гришакова, в марте затраты поставщиков на логистику выросли на 15-30%, что отразилось на конечной стоимости товара.

Если курс доллара США задержится на уровне 75-80 рублей, то повышение цен на мебель по итогам 2022 года составит не более 10%, подчеркнул глава Hoff.

После начала военной операции на Украине и введения санкций в отношении России отечественный рынок покинули несколько зарубежных мебельных ритейлеров. Свои магазины закрыла шведская сеть IKEA, а также ее датский конкурент Jysk.

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