Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Huawei планирует продать свой серверный бизнес в США

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Huawei проводит переговоры по продаже своего серверного подразделения в США. Продажа актива станет вынужденной сделкой, поскольку в условиях санкций, введенных властями США, компания потеряла возможность закупать процессоры для этих серверов у Intel.

Huawei планирует продать свой серверный бизнес в США

Сумма сделки не разглашается, однако, по данным Bloomberg она может составить миллиарды юаней. Возможным покупателем покупателем серверного подразделения Huawei выступает консорциум, в который входят такие компании как Henan Information Industry Investment, нынешний партнер Huawei по производству серверов, а также производитель бытовой техники Huaqin Technology и финансовая компания, представляющая правительство провинции Хубэй.

Предполагается, что потенциальная сделка не затронет бизнес по выпуску серверного оборудования Huawei на базе процессоров собственной разработки с архитектурой Arm.

На фоне санкций компания в прошлом квартале отчиталась о падении выручки в годовом сравнении на 38% до $21,2 млрд. В конце 2020 года Huawei была вынуждена продать бренд Honor из-за санкций США.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: asharkyu / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Первый кредит под залог токенов и пополнение карт в магазине на кассе: финтех-дайджест
  2. 2 Тестируем HONOR 20 Lite: универсальный смартфон по доступной цене
  3. 3 Microsoft открыла клиентам облачной платформы доступ к языковым моделям GPT-3
  4. 4 Китайский IT-гигант Baidu подал заявку на товарный знак metaapp
  5. 5 Первый в истории Emirates лайнер Airbus A380 отправят на переработку – из него сделают мебель
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

02 ноября 2021

Премия «Путеводная звезда»

03 ноября 2021

AgroCode Digital Strawberry

03 ноября 2021

Siberian Game Jam

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма