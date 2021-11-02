Huawei планирует продать свой серверный бизнес в США

Huawei проводит переговоры по продаже своего серверного подразделения в США. Продажа актива станет вынужденной сделкой, поскольку в условиях санкций, введенных властями США, компания потеряла возможность закупать процессоры для этих серверов у Intel.

Сумма сделки не разглашается, однако, по данным Bloomberg она может составить миллиарды юаней. Возможным покупателем покупателем серверного подразделения Huawei выступает консорциум, в который входят такие компании как Henan Information Industry Investment, нынешний партнер Huawei по производству серверов, а также производитель бытовой техники Huaqin Technology и финансовая компания, представляющая правительство провинции Хубэй.

Предполагается, что потенциальная сделка не затронет бизнес по выпуску серверного оборудования Huawei на базе процессоров собственной разработки с архитектурой Arm.

На фоне санкций компания в прошлом квартале отчиталась о падении выручки в годовом сравнении на 38% до $21,2 млрд. В конце 2020 года Huawei была вынуждена продать бренд Honor из-за санкций США.

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