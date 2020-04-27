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iGooods доставит продукты из «Ашана»

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Торговая сеть «Ашан» и сервис доставки продуктов iGooods договорились о сотрудничестве. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе iGooods. 

iGooods доставит продукты из «Ашана»

С 27 апреля заказать доставку смогут жители Москвы и Санкт-Петербурга. Затем услуга появится в Тюмени и Нижнем Новгороде. Позже партнеры планируют запустить доставку в городах с населением более 500 тысяч жителей в регионах присутствия «Ашан» и iGooods. 

Онлайн-каталог товаров включает 12 тысяч наименований. Это свежие товары, бакалея, кулинария, товары собственной торговой марки. К июню ассортимент расширят до 30 тысяч позиций. Стоимость доставки в Москве — от 299 рублей, в регионах — от 249 рублей. 

«Ашан» работает в России с 2002 года. Торговая сеть насчитывает 277 магазинов разных форматов по всей стране. 

iGooods доставляет продукты из гипермаркетов в 14 городах России. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге. В марте IGooods заявил о трехкратном росте спроса на франшизу на фоне коронавируса.

Фото: Karolis Kavolelis / Shutterstock

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