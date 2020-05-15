Сервис доставки iGooods обновил логотип и разработал персонажей для бренда
Сервис доставки продуктов iGooods начал процесс ребрендинга: изменились логотип и фирменные цвета компании. Об этом Rusbase рассказали в iGooods.
Светло-зеленый и малиновый цвета логотипа изменили на темно-зеленый (Leaf Green – «Зеленый лист»). При разработке бренда использовались дополнительные цвета: «Сочная слива», «Холодная мята», «Зеленый коктейль» и «Желтый банан». Наклон букв, по задумке, отражает динамичность.
«В поисках концепции мы решили использовать самую заметную черту старого логотипа – три буквы О подряд, которые превратились в три овала –
развить ее и обогатить смыслом. Три скошенных точки говорят о скорости сервиса (они словно пытаются сорваться с места) и его эмпатичном
отношении к клиенту (три точки – это многоточие, как символ набираемого сообщения в мессенджерах)», — сообщил ведущий дизайнер проекта
iGooods Антон Петров.
В будущем сервис планирует заниматься не только доставкой продуктов, но и помогать планировать семейный бюджет и напоминать про своевременное пополнение запасов.
Также компания разработала специальных персонажей и стикеры.
Ребрендинг будет проходить поэтапно. Постепенно заменят форму курьеров, логотип на упаковочных материалах, дизайн шкафов и оборудования в
гипермаркетах, оформление офиса компании в соответствии с новым стилем и цветом. Сайт сервиса работает в обновленном стиле, приложение также планируется стилизовать в соответствии с новым оформлением.
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