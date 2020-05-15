Сервис доставки iGooods обновил логотип и разработал персонажей для бренда

Сервис доставки продуктов iGooods начал процесс ребрендинга: изменились логотип и фирменные цвета компании. Об этом Rusbase рассказали в iGooods.

Светло-зеленый и малиновый цвета логотипа изменили на темно-зеленый (Leaf Green – «Зеленый лист»). При разработке бренда использовались дополнительные цвета: «Сочная слива», «Холодная мята», «Зеленый коктейль» и «Желтый банан». Наклон букв, по задумке, отражает динамичность.

Старый логотип:

Новый логотип:

«В поисках концепции мы решили использовать самую заметную черту старого логотипа – три буквы О подряд, которые превратились в три овала –

развить ее и обогатить смыслом. Три скошенных точки говорят о скорости сервиса (они словно пытаются сорваться с места) и его эмпатичном

отношении к клиенту (три точки – это многоточие, как символ набираемого сообщения в мессенджерах)», — сообщил ведущий дизайнер проекта

iGooods Антон Петров.

В будущем сервис планирует заниматься не только доставкой продуктов, но и помогать планировать семейный бюджет и напоминать про своевременное пополнение запасов.

Также компания разработала специальных персонажей и стикеры.

Ребрендинг будет проходить поэтапно. Постепенно заменят форму курьеров, логотип на упаковочных материалах, дизайн шкафов и оборудования в

гипермаркетах, оформление офиса компании в соответствии с новым стилем и цветом. Сайт сервиса работает в обновленном стиле, приложение также планируется стилизовать в соответствии с новым оформлением.