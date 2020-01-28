IKEA выпустила набор для вечеринок с колонками, светильниками и светоотражающим дождевиком
IKEA выпустила лимитированную коллекцию товаров для вечеринок Frekvens, которую разработала вместе со шведским производителем синтезаторов и аудиотехники Teenage Engineering.
Основой коллекции стала модульная портативная аудиосистема. Она состоит из колонок с сабвуфером и светильников, штатива и накладок красного и желтого цветов, которыми можно украшать оборудование.
Колонки соединяются со смартфоном, компьютером и другими гаджетами по Bluetooth. Работают они от сети либо батареек, которые нужно покупать отдельно. Светильники и колонки можно произвольно объединять друг с другом или развесить на штативе.
Дополнительно в коллекции есть барные стулья, столик, ударный инструмент кахон, посуда, плед, светоотражающий серебряный дождевик, наволочки и сумки.
Продажи Frekvens в США и Европе начнутся с 1 февраля. Цены на предметы из коллекции, по данным американского сайта IKEA, варьируются от $6 за наволочку до $150 за набор колонок.
В российской пресс-службе ИКЕА не уточнили, появится ли коллекция в России и сколько она будет стоить.
Фото: IKEA
Фото: IKEA
Фото: The Verge
Фото: The Verge
Фото: igen.fr
Фото: The Verge
Фото: The Verge
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