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IKEA выпустила набор для вечеринок с колонками, светильниками и светоотражающим дождевиком

Новости
Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

IKEA выпустила лимитированную коллекцию товаров для вечеринок Frekvens, которую разработала вместе со шведским производителем синтезаторов и аудиотехники Teenage Engineering.

IKEA выпустила набор для вечеринок с колонками, светильниками и светоотражающим дождевиком

Основой коллекции стала модульная портативная аудиосистема. Она состоит из колонок с сабвуфером и светильников, штатива и накладок красного и желтого цветов, которыми можно украшать оборудование.

Колонки соединяются со смартфоном, компьютером и другими гаджетами по Bluetooth. Работают они от сети либо батареек, которые нужно покупать отдельно. Светильники и колонки можно произвольно объединять друг с другом или развесить на штативе.

Дополнительно в коллекции есть барные стулья, столик, ударный инструмент кахон, посуда, плед, светоотражающий серебряный дождевик, наволочки и сумки.

Продажи Frekvens в США и Европе начнутся с 1 февраля. Цены на предметы из коллекции, по данным американского сайта IKEA, варьируются от $6 за наволочку до $150 за набор колонок.

В российской пресс-службе ИКЕА не уточнили, появится ли коллекция в России и сколько она будет стоить.

Фото: IKEA

Фото: IKEA

Фото: The Verge

Фото: The Verge

Фото: igen.fr

Фото: The Verge

Фото: The Verge

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