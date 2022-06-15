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На российский бизнес IKEA нашелся потенциальный покупатель

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Только IKEA сообщила о продаже российских активов, как на них уже нашелся потенциальный покупатель. Глава мебельной сети Hoff заявил, что его компания готова рассмотреть возможность выкупа бизнеса у IKEA.

На российский бизнес IKEA нашелся потенциальный покупатель

О том, что Hoff рассматривает возможность покупки российских активов IKEA, агентству «РИА Новости» рассказал глава мебельной сети Максим Гришаков. 

Гришаков отметил, что увеличение количества торговых точек входит в стратегию развития Hoff, поэтому компания готова рассмотреть выкуп бизнеса у IKEA, если поступит «соответствующее предложение». Глава Hoff также подчеркнул, что после ухода IKEA все крупные игроки на рынке будут пересматривать стратегию развития. 

IKEA приостановила продажи в России с марта. 1 июня компания частично возобновила работу – открылись отдела возврата и обмена товаров. 15 июня IKEA объявила, что не имеет возможности возобновить продажи в России «в обозримом будущем». Управляющие компании IKEA сократят масштабирование бизнеса в России и продадут четыре фабрики.

Фото на обложке: NP27 / Shutterstock

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