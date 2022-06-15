На российский бизнес IKEA нашелся потенциальный покупатель

Только IKEA сообщила о продаже российских активов, как на них уже нашелся потенциальный покупатель. Глава мебельной сети Hoff заявил, что его компания готова рассмотреть возможность выкупа бизнеса у IKEA.
О том, что Hoff рассматривает возможность покупки российских активов IKEA, агентству «РИА Новости» рассказал глава мебельной сети Максим Гришаков.
Гришаков отметил, что увеличение количества торговых точек входит в стратегию развития Hoff, поэтому компания готова рассмотреть выкуп бизнеса у IKEA, если поступит «соответствующее предложение». Глава Hoff также подчеркнул, что после ухода IKEA все крупные игроки на рынке будут пересматривать стратегию развития.
IKEA приостановила продажи в России с марта. 1 июня компания частично возобновила работу – открылись отдела возврата и обмена товаров. 15 июня IKEA объявила, что не имеет возможности возобновить продажи в России «в обозримом будущем». Управляющие компании IKEA сократят масштабирование бизнеса в России и продадут четыре фабрики.
Фото на обложке: NP27 /
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