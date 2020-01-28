Ikea отозвала токсичные дорожные кружки Troligtvis

В своем официальном сообщении Ikea просит прекратить использование пластиковых кружек Troligtvis, которые продавались в магазинах с октября 2019 года по январь 2020 года.



Источник: Ikea



За возвращенную покупку с чеком или без клиенты получат полный возврат средств.



Кружки Troligtvis были произведены в Индии и поставлялись в трех цветах: розовом, синем и бежевом. Недавние тесты Ikea показали, что в посуде содержалось повышенное количество дибутилфталата.



Компания пишет, что серьезно относится к безопасности своей продукции и запрещает использование фталата в товарах, контактирующих с едой.



Фото: Tanasan Sungkaew / Shutterstock