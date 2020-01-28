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Ikea отозвала токсичные дорожные кружки Troligtvis

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Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Шведская компания Ikea призвала покупателей вернуть дорожные кружки Troligtvis. По заявлению корпорации, в них нашли токсичные соединения.

Ikea отозвала токсичные дорожные кружки Troligtvis

В своем официальном сообщении Ikea просит прекратить использование пластиковых кружек Troligtvis, которые продавались в магазинах с октября 2019 года по январь 2020 года.


Источник: Ikea

За возвращенную покупку с чеком или без клиенты получат полный возврат средств.

Кружки Troligtvis были произведены в Индии и поставлялись в трех цветах: розовом, синем и бежевом. Недавние тесты Ikea показали, что в посуде содержалось повышенное количество дибутилфталата.

Компания пишет, что серьезно относится к безопасности своей продукции и запрещает использование фталата в товарах, контактирующих с едой.

Фото: Tanasan Sungkaew / Shutterstock

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