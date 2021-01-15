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Impact Hub Moscow приглашает социальных предпринимателей принять участие в исследовании

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор

Ирина Печёрская

Impact Hub Moscow проводит глобальное исследование стратегий, помогающих бизнесу оставаться устойчивым в кризис. Компаниям, которые занимаются решением социальных и экологических проблем, предлагают заполнить специальную анкету до 17 января, а после поучаствовать в розыгрыше призов — консультаций экспертов, стоимостью 60 тыс. рублей.

Impact Hub Moscow приглашает социальных предпринимателей принять участие в исследовании

Фото предоставлено компанией 

Ответы участников помогут: 

  • оценить инновационность, устойчивость и перспективы развития социального предпринимательства в России; 
  • выявить ниши, в которых нужно расширять поддержку и предоставлять новые возможности для бизнеса;
  • привлекать финансирование в отрасль.

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Вдумчивое заполнение анкеты, которую потом можно использовать как дневник деятельности организации, будет полезно и самим бизнесменам: по словам организаторов, это поможет: 

  • на 5% лучше управлять операционной деятельностью;
  • на 12% лучше справляться с новыми вызовами внешней среды;
  • на 20% чаще достигать стратегических целей. 

Исследование проводится в партнерстве с коллегами из Высшей школы менеджмента СПбГУ и University of Massachusetts в Бостоне при поддержке Фонда Фридриха Эберта в России.

Фото на обложке: Roman Samborskyi/Shutterstock.com

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