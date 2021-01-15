Impact Hub Moscow приглашает социальных предпринимателей принять участие в исследовании

Impact Hub Moscow проводит глобальное исследование стратегий, помогающих бизнесу оставаться устойчивым в кризис. Компаниям, которые занимаются решением социальных и экологических проблем, предлагают заполнить специальную анкету до 17 января, а после поучаствовать в розыгрыше призов — консультаций экспертов, стоимостью 60 тыс. рублей.
Фото предоставлено компанией
Ответы участников помогут:
- оценить инновационность, устойчивость и перспективы развития социального предпринимательства в России;
- выявить ниши, в которых нужно расширять поддержку и предоставлять новые возможности для бизнеса;
- привлекать финансирование в отрасль.
Вдумчивое заполнение анкеты, которую потом можно использовать как дневник деятельности организации, будет полезно и самим бизнесменам: по словам организаторов, это поможет:
- на 5% лучше управлять операционной деятельностью;
- на 12% лучше справляться с новыми вызовами внешней среды;
- на 20% чаще достигать стратегических целей.
Исследование проводится в партнерстве с коллегами из Высшей школы менеджмента СПбГУ и University of Massachusetts в Бостоне при поддержке Фонда Фридриха Эберта в России.
Фото на обложке: Roman Samborskyi/Shutterstock.com
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