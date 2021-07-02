Спрос на робототехнику вырос среди промышленных предприятий России из-за пандемии COVID-19

Среди промышленных предприятий России вырос спрос на робототехнику. Пандемия COVID-19 показала, что благодаря роботам можно не только сохранить, но и увеличить производительность труда, гласят результаты исследования TAdviser.

Аналитический центр TAdviser провел исследование среди 50 промышленных предприятий России, 30% из них – из отрасли металлургии, 12% – автопрома, столько же из пищевого производства. Более четверти опрошенных компаний используют роботов для задач, связанных со сваркой. Еще столько же – для упаковки и распаковки, и 17% – для загрузки-выгрузки.

Согласно опросу, 90% респондентов уже используют роботов на производстве, а половина опрошенных – планируют покупать их в ближайшие 2 года. Однако только на 1 из 10 предприятий работают свыше 30 роботов. В основном компании используют не более 15.

В TAdviser отметили, что тренд на роботизацию усилился вследствие пандемии COVID-19.

«Беспрецедентный переход множества организаций на удаленный формат работы увеличил интерес к безлюдным технологиям и усилил цифровизацию производств. Это привлекло внимание крупных заказчиков из промышленных отраслей к роботизации как к средству сокращения издержек, снижения себестоимости продукции и повышения ее качества», – подчеркнули в TAdviser.

Половина респондентов собираются покупать роботов на производство. В то же время 25% опрошенных – не планируют этого делать. Причины – нехватка средств либо отсутствие потребности.

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