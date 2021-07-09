Резидент «Сколково» стал лауреатом промышленной премии «Индустрия»

«С-Инновации» — резидент «Сколково», производитель проводов на основе высокотемпературных сверхпроводников второго поколения. По данным «С-Инновации», компания провела цифровизацию производства и сейчас занимает около 50% мирового рынка.

Всего заявки подал 171 проект. Среди резидентов «Сколково» в финал также попали:

«НПО БиоМикроГели». Компания представила разработку, которая позволяет очищать промышленные сточные воды от нефти и масел, ликвидировать разливы нефти;

«Стереотек». Проект представил многоосевую технологию 3D-печати 5Dtech. По словам создателей, технология увеличивает прочность изделий. Такие принтеры можно использовать для печати запасных частей на производстве.

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