Евгения Хрисанфова
5 июля прошла церемония награждения национальной промышленной премии «Индустрия». Председатель правительства РФ Михаил Мишустин вручил премию компании «С-Инновации».
Резидент «Сколково» стал лауреатом промышленной премии «Индустрия»Евгения Хрисанфова
«С-Инновации» — резидент «Сколково», производитель проводов на основе высокотемпературных сверхпроводников второго поколения. По данным «С-Инновации», компания провела цифровизацию производства и сейчас занимает около 50% мирового рынка.
Всего заявки подал 171 проект. Среди резидентов «Сколково» в финал также попали:
- «НПО БиоМикроГели». Компания представила разработку, которая позволяет очищать промышленные сточные воды от нефти и масел, ликвидировать разливы нефти;
- «Стереотек». Проект представил многоосевую технологию 3D-печати 5Dtech. По словам создателей, технология увеличивает прочность изделий. Такие принтеры можно использовать для печати запасных частей на производстве.
Фото на обложке: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Стоимость коммерческого ПО и облачных сервисов Microsoft в России вырастет на 15%
- 2 Pexels запустила конкурс фото и видео Passport to Russia
- 3 Какие требования авиакомпании предъявляют к пассажирам в пандемию: список
- 4 «Росатом» приглашает пройти отбор в акселерационную программу
- 5 Российским отельерам дадут льготные кредиты