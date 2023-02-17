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Владелец IKEA и «Мега» продаст всю недвижимость в России

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Группа Ingka начала искать покупателя более чем на 2 млн кв. м недвижимости в России, в том числе на торговые центры «Мега» и площади магазинов IKEA, сообщает РБК со ссылкой на источники. После продажи заводов IKEA эта сделка ознаменует полный уход группы из страны.

Владелец IKEA и «Мега» продаст всю недвижимость в России

Общая площадь ТЦ, которыми владеет Ingka, составляет 2,3 млн кв. м, арендная площадь — 1,8 млн кв. м, подсчитали в «INFOLine-Аналитике». Сейчас группа ведет переговоры минимум с двумя потенциальными покупателями, однако конкретных договоренностей еще нет.

В пресс-службе Ingka Centers (подразделение Ingka Group, которое управляет торговыми центрами) РБК сообщили, что не комментируют рыночные слухи. Там добавили, что ТЦ «Мега» продолжают работу, а компания сосредоточилась на «обеспечении безопасности операций и качества обслуживания клиентов». Флагманские магазины IKEA в этих торговых центрах закрылись в начале марта прошлого года.

Ingka владеет 14 ТЦ «Мега» по всей России. Доход от аренды Ingka Centers в России Forbes оценивал в $350 млн по итогам 2021 года. Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров подсчитал, что справедливая стоимость портфеля недвижимости Ingka Group в России составляет не менее $5 млрд, однако учитывая дисконты цена может упасть до $2,5–3 млрд.

Накануне стало известно о согласовании правительственной комиссией сделки по продаже трех из четырех заводов IKEA в России. Владельцами предприятий стали компания по производству кухонь «Слотекс» и изготовитель пиломатериалов «Лузалес».

Фото на обложке: Radu Bercan / Shutterstock

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