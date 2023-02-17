Владелец IKEA и «Мега» продаст всю недвижимость в России

Группа Ingka начала искать покупателя более чем на 2 млн кв. м недвижимости в России, в том числе на торговые центры «Мега» и площади магазинов IKEA, сообщает РБК со ссылкой на источники. После продажи заводов IKEA эта сделка ознаменует полный уход группы из страны.

Общая площадь ТЦ, которыми владеет Ingka, составляет 2,3 млн кв. м, арендная площадь — 1,8 млн кв. м, подсчитали в «INFOLine-Аналитике». Сейчас группа ведет переговоры минимум с двумя потенциальными покупателями, однако конкретных договоренностей еще нет.

В пресс-службе Ingka Centers (подразделение Ingka Group, которое управляет торговыми центрами) РБК сообщили, что не комментируют рыночные слухи. Там добавили, что ТЦ «Мега» продолжают работу, а компания сосредоточилась на «обеспечении безопасности операций и качества обслуживания клиентов». Флагманские магазины IKEA в этих торговых центрах закрылись в начале марта прошлого года.

Ingka владеет 14 ТЦ «Мега» по всей России. Доход от аренды Ingka Centers в России Forbes оценивал в $350 млн по итогам 2021 года. Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров подсчитал, что справедливая стоимость портфеля недвижимости Ingka Group в России составляет не менее $5 млрд, однако учитывая дисконты цена может упасть до $2,5–3 млрд.

Накануне стало известно о согласовании правительственной комиссией сделки по продаже трех из четырех заводов IKEA в России. Владельцами предприятий стали компания по производству кухонь «Слотекс» и изготовитель пиломатериалов «Лузалес».

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