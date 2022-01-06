Instagram протестирует приватные лайки и включит новые опции ленты постов

Разработчики соцсети Instagram начали тестировать одну новую функцию для приватных лайков. Кроме того, они анонсировали запуск в ближайшее время долгожданной возможности переключать, как именно приложение будет подбирать посты для новостной ленты.
Две новые опции выбора постов для новостной ленты появятся в инстаграме уже «в ближайшие несколько недель». Об этом в своем твиттере сообщил глава Instagram Адам Моссери.
Testing Feed Changes 👀— Adam Mosseri (@mosseri) January 5, 2022
We’re starting to test the ability to switch between three different views on your home screen (two of which would give you the option to see posts in chronological order):
- Home
- Favorites
- Following
We hope to launch these soon. More to come. ✌🏼 pic.twitter.com/9zvB85aPSp
Новые алгоритмы: Favourites и Following. Они будут показывать посты в новостной ленте в хронологическом порядке их публикации (для каждой опции можно настроить источники, за контентом которых пользователь хочет следить в первую очередь).
Home — уже существующий алгоритм, который подбирает для ленты посты, подходящие, по его мнению, под интересы пользователя.
Instagram был вынужден добавить новые алгоритмы после нападок на компанию общественност и властей США: соцсеть обвинили в том, что алгоритм можно использовать для манипуляций интересами и действиями людей с неокрепшей психикой, в первую очередь, детей и подростков.
Вскоре после обвинений, в декабре, топ-менеджмент Instagram анонсировал появление ленты с хронологическим порядком следования постов.
Кроме того, сейчас Instagram начал тестирование скрытых (приватных) лайков для сторис. Речь идет о кнопке «Мне нравится» в сторис, а количество поставленных «Мне нравится» сможет увидеть только тот, кто опубликовал историю.
Пока проходит тест, функция доступна только ограниченному кругу пользователей.
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Фото на обложке: Gil C /
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