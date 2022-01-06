Instagram протестирует приватные лайки и включит новые опции ленты постов

Разработчики соцсети Instagram начали тестировать одну новую функцию для приватных лайков. Кроме того, они анонсировали запуск в ближайшее время долгожданной возможности переключать, как именно приложение будет подбирать посты для новостной ленты.

Две новые опции выбора постов для новостной ленты появятся в инстаграме уже «‎в ближайшие несколько недель». Об этом в своем твиттере сообщил глава Instagram Адам Моссери.

Новые алгоритмы: Favourites и Following. Они будут показывать посты в новостной ленте в хронологическом порядке их публикации (для каждой опции можно настроить источники, за контентом которых пользователь хочет следить в первую очередь).

Home — уже существующий алгоритм, который подбирает для ленты посты, подходящие, по его мнению, под интересы пользователя.

Instagram был вынужден добавить новые алгоритмы после нападок на компанию общественност и властей США: соцсеть обвинили в том, что алгоритм можно использовать для манипуляций интересами и действиями людей с неокрепшей психикой, в первую очередь, детей и подростков.

Вскоре после обвинений, в декабре, топ-менеджмент Instagram анонсировал появление ленты с хронологическим порядком следования постов.

Кроме того, сейчас Instagram начал тестирование скрытых (приватных) лайков для сторис. Речь идет о кнопке «Мне нравится» в сторис, а количество поставленных «‎Мне нравится» сможет увидеть только тот, кто опубликовал историю.‎‎

Пока проходит тест, функция доступна только ограниченному кругу пользователей.

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