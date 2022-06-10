Региональные провайдеры начали создавать пользовательские интернет-кооперативы для обхода «закона Яровой»

Интернет-операторы в регионах нашли способ обхода требований закона «О связи» и «закона Яровой». Они регистрируют потребительские интернет-кооперативы (ПИКи), у которых нет обязанности получать лицензию, устанавливать системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) и хранить трафик абонентов.

Такие кооперативы оказывают услуги доступа в интернет, покупая трафик у крупных операторов связи.

«Ведомости» нашли как минимум пять ПИКов, зарегистрированных только за 2020–2021 гг. Это «Меркурий» (зарегистрирован в Анапе), «Экспертком» (Белгород), «Интернет-покупатель» (Москва), «Коотв» (Санкт-Петербург) и «Элит-ТВ» (Ростов).

Формально такие ПИКи осуществляют некоммерческую деятельность, пояснил гендиректор юридической фирмы «Ордерком» Дмитрий Галушко: все взносы от членов-абонентов идут на траты ПИКа, в том числе на закупку интернет-трафика у крупных операторов, сервисное обслуживание и т. д. Однако на деле ПИКи работают как операторы, предоставляют услуги доступа в интернет своим клиентам.

Опрошенные газетой эксперты полагают, что с ужесточением требований к операторам таких ПИКов будет все больше.

Представитель Минцифры заявил, что юрлица и индивидуальные предприниматели, предоставляющие услуги связи за плату, обязаны иметь лицензию на оказание услуг связи. Любая другая деятельность с «серыми» схемами оказания услуг является незаконной. Наказание КоАП и Уголовным кодексом, уточнил собеседник.

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