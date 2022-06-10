Региональные провайдеры начали создавать пользовательские интернет-кооперативы для обхода «закона Яровой»

Интернет-операторы в регионах нашли способ обхода требований закона «О связи» и «закона Яровой». Они регистрируют потребительские интернет-кооперативы (ПИКи), у которых нет обязанности получать лицензию, устанавливать системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) и хранить трафик абонентов.
Такие кооперативы оказывают услуги доступа в интернет, покупая трафик у крупных операторов связи.
«Ведомости» нашли как минимум пять ПИКов, зарегистрированных только за 2020–2021 гг. Это «Меркурий» (зарегистрирован в Анапе), «Экспертком» (Белгород), «Интернет-покупатель» (Москва), «Коотв» (Санкт-Петербург) и «Элит-ТВ» (Ростов).
Формально такие ПИКи осуществляют некоммерческую деятельность, пояснил гендиректор юридической фирмы «Ордерком» Дмитрий Галушко: все взносы от членов-абонентов идут на траты ПИКа, в том числе на закупку интернет-трафика у крупных операторов, сервисное обслуживание и т. д. Однако на деле ПИКи работают как операторы, предоставляют услуги доступа в интернет своим клиентам.
Опрошенные газетой эксперты полагают, что с ужесточением требований к операторам таких ПИКов будет все больше.
Представитель Минцифры заявил, что юрлица и индивидуальные предприниматели, предоставляющие услуги связи за плату, обязаны иметь лицензию на оказание услуг связи. Любая другая деятельность с «серыми» схемами оказания услуг является незаконной. Наказание КоАП и Уголовным кодексом, уточнил собеседник.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Перехват SMS и TDoS-вымогательство — как предотвратить эти и другие ИТ-риски
- 2 Для бизнеса и потребителя: чего ждать от WiFi 6E и когда он появится в России
- 3 Как IP-телефония помогает бизнесу во время локдауна
- 4 Как изменились требования клиентов к службам поддержки
- 5 Что такое внутреннее предпринимательство и зачем оно корпорациям: пять кейсов от лидеров рынка
ВОЗМОЖНОСТИ
10 июня 2022