МТС решила использовать технологию «интернет поведения» при создании рекламных роликов

МТС планирует использовать технологию «интернет поведения» при создании рекламных роликов и коммуникации с абонентами. IoB анализирует данные пользователей с точки зрения психологии и потенциально позволяет влиять на их действия.

На первом этапе сотрудники собирали информацию о существующих роликах: когда они выходили, сколько и на каких площадках «крутились», были ли в кадре известные личности. Затем рекламу показывали фокус-группе, в процессе камера следила за их психологическими реакциями. И уже на основе собранных данных создавалась модель для анализа data-scientist, узнал РБК.

С помощью технологии специалисты пытаются понять, на сколько был эффективным тот или иной ролик и за счет чего. В будущем эти подсказки будут передаваться создателям рекламных роликов, чтобы они с их помощью могли вызвать определенные эмоции, и в итоге увеличить продажи рекламируемого товара.

На следующем этапе компания планирует создавать персонализированную рекламу под конкретного человека. И благодаря IoB каждый пользователь будет видеть продукт в том виде, в котором это лучше всего побудит его к совершению покупки.

Кроме того, технология «интернет поведения» сможет применяься для персонализации коммуникации с клиентами, например, страниц обратной связи, компаний группы МТС, для усиления рекомендательной модели онлайн-кинотеатра Kion и т. д.

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