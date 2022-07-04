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«СберМаркет» опроверг сведения о приостановке инвестиций в быструю доставку

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«СберМаркет» опроверг сведения об остановке инвестиций в быструю доставку. Ранее СМИ сообщили со ссылкой на вице-президента компании, что «СберМаркет» перестанет набирать курьеров и сборщиков заказов и подключать новые города к сервису.

«СберМаркет» опроверг сведения о приостановке инвестиций в быструю доставку

Комментарий с официальной позицией «СберМаркета» относительно информации приведенной в СМИ о приостановке инвестиций в быструю доставку от 20 минут RB предоставил представитель «СберМаркета».

«”СберМаркет” продолжит инвестировать и развивать направление  быстрой доставки», – говорится в сообщении.

В понедельник СМИ написали со ссылкой на вице-президента «СберМаркета» по аналитике и эффективности Дмитрия Зборовского, что компания приостановит инвестиции в направление, прекратит расширять штат курьеров и сборщиков заказов и не будет подключать новые города к сервису.

«Компания планирует как расширение количества партнеров, так и расширение географии с текущими. До конца года планируется подключение 10 тысяч новых точек», – рассказал представитель «СберМаркета».

Доля быстрой доставки в заказах на «СберМаркете» составляет 30%. Доставка от 20 минут доступна в 90 городах. По итогам 2021 года «СберМаркет» втрое нарастил оборот до 58,6 млрд рублей. Число заказов выросло в четыре раза – до 24 млн.

Фото на обложке: Reshetnikov_art / Shutterstock

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