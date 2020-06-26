«Барометр» изучит инвестиционных посредников

«Барометр» готовит исследование инвестиционных посредников — частных лиц и компаний, которые помогают инвесторам вкладывать деньги, а бизнесу — привлекать финансирование. Чтобы поучаствовать в проекте, представители индустрии могут пройти опрос.

Тема инвестиционного посредничества малоизучена — не все предприниматели, инвесторы и организации понимают, как работает этот рынок. Поэтому исследовательский проект «Барометр» и венчурный инвестор, основатель A.Partners Алексей Соловьев запустили исследование сферы посреднических услуг.



Анализ рынка нужен для того, чтобы создать базу знаний и портрет инвестиционного посредника. Специалисты изучат самых разных представителей индустрии: инвестиционных консультантов, брокеров, инвестиционные площадки и сообщества. Особое внимание уделят компаниям и физическим лицам, которые представляют интересы инвесторов, привлекают финансирование для своих инвестиционных проектов и занимаются недвижимостью.

Мы предполагаем, что в большинстве своем инвестиционные посредники — это частные лица или небольшие компании, однако систематизированной информации об этих игроках российского рынка на данный момент нет. Более того, часто бывает сложно даже найти их: инвесторы, посредники и проекты встречаются в закрытых группах соцсетей и мессенджеров. Исследование ставит целью понять, что могло бы способствовать развитию индустрии. Мы уже пообщались с сотней инвестиционных посредников и составили определенное представление о специфике их работы. Алексей Соловьев, венчурный инвестор, основатель A.Partners

Представители индустрии инвестиционного посредничества могут пройти опрос и поделиться своим мнением о рынке, клиентах, рисках и проблемах, которые им приходится решать. Участники исследования получат отчет первыми.

«Барометр инвестиционных посредников» планируют сделать ежегодным исследованем, чтобы отслеживать изменения рынка.

Фото на обложке: Medienstürmer/Unsplash