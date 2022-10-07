Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Число IT-компаний в России выросло, но их прибыль снизилась

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российский IT-сектор опустился с 9 на 17 строчку в рейтинге рентабельности бизнеса. Компаний, ведущих деятельность в сфере IT, стало больше, но зарабатывать они стали меньше, показало исследование.

Число IT-компаний в России выросло, но их прибыль снизилась

Если в январе и феврале 2022 года в России регистрировали 470 IT-компаний, то в период с марта по августа таких предприятий прибавлялось по 838 в месяц, говорится из исследования «Спарк-Интерфакс». Таким образом темп прироста количества IT-компаний составил 78%, что в разы выше, чем в целом по бизнесу – 14%.

Однако если в 2020 году на волне всеобщей цифровизации прибыль IT-компаний росла в среднем на 59%, то в 2021 году она упала на 9%. При этом выручка IT-компаний увеличилась на 23% против 14% в 2021 году.

По данным исследования, IT-сектор в рейтинге рентабельности видов бизнеса опустился с 9 на 17 строчку, в рейтинге рентабельности активов IT-бизнес оказался на 34 позиции с показателем 7,4%.

Фото на обложке: CaptaiN JoE ProductionS / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 95% россиян не устраивает текущее место работы — исследование
  2. 2 Brand Analytics: число активных авторов в Telegram выросло на 58% с начала спецоперации
  3. 3 В России на фоне частичной мобилизации вырос спрос на адвокатов и грузчиков
  4. 4 Исследователи назвали браузер Opera самым безопасным
  5. 5 Кредиторы подали более 3,5 тыс. исков о банкротстве через три дня после отмены моратория
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

09 октября 2022

«Будущее авиации 2022»

09 октября 2022

«Программирование на Python»

09 октября 2022

«Программирование на C++»

10 октября 2022

«Полюс хакатон»

10 октября 2022

Всероссийский конкурс «Твоё дело. Молодой предприниматель России»

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Новости

Клиенты Сбербанка пожаловались на невоможность зайти на сайт и в приложение из-за границы

Новости

ФАС проверит маркетплейсы и ритейлеров после жалоб о завышенных ценах на армейское снаряжение

Колонки

Должен ли работодатель содействовать военкоматам при вручении повестки работнику?

Новости

Павел Дуров в очередной раз посоветовал пользователям «держаться подальше от WhatsApp»

Новости

Менеджеры пунктов выдачи пожаловались на новые штрафы Wildberries за бракованный товар