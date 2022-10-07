Число IT-компаний в России выросло, но их прибыль снизилась

Российский IT-сектор опустился с 9 на 17 строчку в рейтинге рентабельности бизнеса. Компаний, ведущих деятельность в сфере IT, стало больше, но зарабатывать они стали меньше, показало исследование.

Если в январе и феврале 2022 года в России регистрировали 470 IT-компаний, то в период с марта по августа таких предприятий прибавлялось по 838 в месяц, говорится из исследования «Спарк-Интерфакс». Таким образом темп прироста количества IT-компаний составил 78%, что в разы выше, чем в целом по бизнесу – 14%.

Однако если в 2020 году на волне всеобщей цифровизации прибыль IT-компаний росла в среднем на 59%, то в 2021 году она упала на 9%. При этом выручка IT-компаний увеличилась на 23% против 14% в 2021 году.

По данным исследования, IT-сектор в рейтинге рентабельности видов бизнеса опустился с 9 на 17 строчку, в рейтинге рентабельности активов IT-бизнес оказался на 34 позиции с показателем 7,4%.

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