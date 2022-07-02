Стартап Jigger по защите игр от ботов привлек $400 тыс.

Стартап Jigger, призванный избавить игры от атак ботов, привлек $400 тыс. от американских фондов Zee Capital, Orange DAO и нескольких бизнес-ангелов. Пока что проект Jigger не завершен, технология находится на этапе доработки, но компания уже делает пилотные проекты.

Об этом соавтор Jigger, разработчик популярного приложения «Дневничок» и номинант рейтинга Forbes «30 до 30» Леван Квирквелия сообщил напрямую в Forbes, который раскрывает идею и историю стартапа.

Вместе с сыном основателя «Афиши» Ильи Осколова-Ценципера Матвеем и Тимуром Гусейновым Леван Квирквелия пришел к идее стартапа, можно сказать, случайно. Юные предприниматели занимались созданием собственной видеоигры для web 3.0, но столкнулись с засильем ботов.

Проблема была в том, что боты нивелировали смысл игры, стремительно выполняя все задания и не давая игрокам-людям ни единого шанса заработать внутриигровую валюту.

«Когда валюты становилось слишком много, ее стоимость обесценивалась. Если бы мы ее не решили, то боты могли бы уничтожить экономику игры», – рассказывает Forbes Леван Квирквелия.

В результате задача избавиться от ботов в игровом пространстве вышла на первый план. И тогда партнеры придумали встроенную защитную технологию, на которой и намерены теперь зарабатывать, ведь аналогичная проблема с ботами знакома многим разработчиков.

Например, к бренду Prada, который выпустил NFT-коллекцию одежды и создал сообщество на чат-платформе Discord, «приходит много ботов». И стартап Квирквелии, как утверждает предприниматель, уже запускает пилот с модным домом, чтобы избавить его сервисы от надоедливых гостей.

Леван Квирквелия увлекся программированием еще в школе, в семь лет он создал первый сайт, затем – конструктор интернет-магазинов компьютерных игр. В 13 лет ему пришла идея улучшить официальный электронный дневник школьника – и он сделал свое приложение, выйдя с ним на рынок в 2014 году, будучи учеником 8-го класса.

Подробнее почитать об этом предпринимателе и его ценностях можно в эксклюзивном интервью для RB.

Фото на обложке: Christian Lue / Unsplash