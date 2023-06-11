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Завышение цен на Lada Vesta, 14-летний сотрудник SpaceX, столкновения самолетов с птицами: главное 11 июня

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

«АвтоВАЗ» начал проверку на предмет завышения цен на новую Lada Vesta, в России выросло число столкновений самолетов с птицами, а SpaceX приняла на работу 14-летнего разработчика. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Завышение цен на Lada Vesta, 14-летний сотрудник SpaceX, столкновения самолетов с птицами: главное 11 июня

Мир

  • На Россию и Китай, согласно Nikkei, приходится 69% строящихся или проектируемых ядерных реакторов в мире.

Бизнес

  • «АвтоВАЗ» проверит дилерские центры в Москве на предмет необоснованного завышения цен на новую версию Lada Vesta. Производитель рекомендовал цен от 1,24 до 1,7 млн рублей, но некоторые дилеры продают авто за 2,1 млн.
  • SpaceX приняла на работу 14-летнего Кайрена Квази, самого юного выпускника в истории Университета Санта-Клары. Подросток присоединится к команде разработчиков Starlink.

Транспорт

  • В январе-мае 2023 года число столкновений российских самолетов с птицами выросло на 82% — 31 инцидент вместо 17 годом ранее, по данным Росавиации.
  • Авиакомпания China Eastern Airlines запустила прямые рейсы между Санкт-Петербургом и Шанхаем. В субботу вечером в Пулково прибыл первый с 2019 года рейс из Шанхая.

Фото: Sambulov Yevgeniy / Shutterstock

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