«АвтоВАЗ» начал проверку на предмет завышения цен на новую Lada Vesta, в России выросло число столкновений самолетов с птицами, а SpaceX приняла на работу 14-летнего разработчика. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Завышение цен на Lada Vesta, 14-летний сотрудник SpaceX, столкновения самолетов с птицами: главное 11 июня