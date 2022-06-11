В июне россияне стали вновь активно снимать наличные

С началом июня россияне вновь увеличили спрос на наличные деньги — с 1 по 9 июня их объем в обращении вырос на 150,4 млрд рублей. Это в полтора раза больше, чем год назад, когда отток наличных вырос на 97,5 млрд рублей.
Об этом свидетельствуют данные Банка России. Для сравнения, в мае объем наличных в распоряжении ЦБ, напротив, вырос почти на 400 млрд рублей. РБК связывает рост интереса россиян к наличным в начале июня с окончанием сроков трехмесячных вкладов, открытых в начале марта по пиковым ставкам. В конце февраля ЦБ повысил ключевую ставку до рекордных 20%.
Максимальный спрос на наличные деньги в России был зафиксирован в первую неделю после начала спецоперации. С 25 февраля по 4 марта отток наличности составил почти 2,7 трлн рублей. Только за 25 февраля в обращение поступило 1,4 трлн рублей.
В пятницу Банк России принял решение снизить ключевую ставку с 11% до 9,5%, вернув уровень февраля этого года.
Фото: Anikin Dmitrii / Shutterstock
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