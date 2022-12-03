Кабмин РФ одобрил инициативу о цифровых налоговых уведомлениях через «Госуслуги»

Правительство РФ одобрило предложение «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации», что позволит усовершенствовать порядок направления налоговых уведомлений, в частности, сделать их цифровыми и доставлять посредством личного кабинета налогоплательщика сервиса «Госуслуги».
Как сообщает официальный портал кабмина, проект одобрен и будет внесен в Госдуму в ближайшее время.
После того, как соответствующие поправки внесут в Налоговый кодекс РФ, можно будет отказаться от налоговых уведомлений на бумажных носителях, но предложение вступит в силу лишь с 1 января 2024 года, как предполагают инициаторы.
По уверению экспертов в правительстве, «реализация законопроекта позволит отказаться от дублирования направления налоговых уведомлений почтовым сообщением для налогоплательщиков – пользователей Единого портала государственных и муниципальных услуг, которые направили в налоговый орган уведомление о представлении документов через личный кабинет».
При этом любая передача документации с личными сведениями, составляющими налоговую тайну, возможна только с согласия получателя уведомлений.
Отказаться от услуги можно будет в любой момент, направив соответствующее обращение в налоговый орган.
Также правительство РФ одобрило выделение Минсельхозу из резервного фонда средств на компенсацию затрат по созданию и модернизации объектов агропромышленного комплекса.
Фото на обложке: Tyler Franta / Unsplash
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