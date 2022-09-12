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«Лаборатория Касперского» разработала курс для программистов на собственной ОС

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Лаборатория Касперского» разработала курс для программистов на KasperksyOS. Бету-версию курса уже опубликовали на платформе Stepik, общедоступная версия курса должна появиться в октябре.

«Лаборатория Касперского» разработала курс для программистов на собственной ОС

Первая часть курса посвящена общим понятиям кибербезопасности, а вторая — практике использования KasperskyOS для разработки кибербезопасных решений. Полученную информацию можно будет использовать и в других ОС и средах разработки, пишут «Ведомости».

Курс поможет компании создать экосистему приложения для своей операционной системы. Пока говорится только про KasperskyOS Community Edition. Писать программы с использованием KasperskyOS можно будет под микрокомпьютер Raspberry Pi 4 и QEMU.

ОС «Лаборатории Касперского» пока еще используется в госсекторе, поэтому среди разработчиков ни сама платформа, ни образовательный курс, заточенный под нее, не востребованы из-за своей «специфичности».

Фото на обложке: Elle Aon / Shutterstock

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