Каждый второй владелец ПВЗ нанимает сотрудников без опыта: базовый минимум — умение пользоваться компьютером

Более половины предпринимателей готовы нанимать сотрудников без опыта работы, если те готовы быстро обучаться, следует из совместного исследования Ozon и SuperJob. Ещё 35% предпочитают кандидатов с опытом работы на складе, в логистике или ПВЗ, а 7% ориентируются на специалистов из ритейла и клиентского сервиса. При этом по мере роста команды и клиентского потока бизнес переходит к более системному подбору.

Владельцы ПВЗ с большим потоком клиентов предпочитают сотрудников с опытом

В опросе приняли 15 тыс. владельцев пунктов выдачи заказов. Согласно исследованию, 51% предпринимателей, управляющих ПВЗ, в первую очередь рассматривают соискателей без опыта, но с мотивацией к обучению.

При этом нагрузка напрямую влияет на предпочтения владельцев при выборе кандидатов. В точках с ежедневным потоком более 500 клиентов доля тех, кто ориентируется на новичков, снижается до 45%, тогда как спрос на сотрудников с логистическим опытом возрастает до 38–39%.

70% владельцев ПВЗ ищут сотрудников через знакомых

Рекомендации остаются ключевым инструментом подбора: 70% владельцев привлекают персонал через знакомых и действующих сотрудников. Однако с увеличением штата структура каналов меняется.

В пунктах, где работает всего один сотрудник, к помощи профессиональных порталов прибегают 33% респондентов. Когда же численность команды достигает семи человек и более, этот показатель поднимается до 70%.

Социальные сети и мессенджеры задействуют 31% владельцев, печатные объявления — 19%, офлайн-размещение объявлений на информационных досках и остановках — 17%. Таким образом, по мере роста оборота и числа клиентов подбор становится более диверсифицированным и затратным по времени.

81% владельцев ПВЗ требуют от сотрудников базовых навыков работы с компьютером

Главным обязательным требованием остаются базовые навыки работы с компьютером — их указали 81% респондентов. Опыт взаимодействия с клиентами важен для 32%, знание специализированного ПО в ПВЗ — для 26%.

Физическую выносливость назвали значимым фактором 25% владельцев — при этом в точках с потоком свыше 500 клиентов в день показатель достигает 44%. Это отражает специфику работы: сотрудникам приходится перемещать значительное количество коробок в течение смены.

61% предпринимателей нанимают сотрудников в ПВЗ за неделю

У 61% предпринимателей промежуток времени между получением отклика и фактическим выходом сотрудника на смену укладывается в недельный срок. В 31% случаев процесс трудоустройства завершается за 1–3 дня, ещё в 30% — за 4–7 дней. С укрупнением команды процедура становится более регламентированной и растягивается во времени: в масштабных ПВЗ заметно возрастает доля ситуаций, когда подбор персонала занимает более восьми дней.

Ключевым методом оценки готовности новичка — практика. 44% принимают решение по итогам стажировки или работы под наблюдением, ещё 21% ориентируются на результаты самостоятельной деятельности новичка. Таким образом, для 65% владельцев решающим фактором остаётся непосредственное наблюдение за сотрудником в рабочей среде.