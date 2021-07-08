Kokoc Group купила первый конструктор лендингов в рунете LPgenerator

Группа маркетинговых компаний Kokoc Group купила 100% в конструкторе лендингов LPgenerator и объединит его со своим сервисом управления рекламой Vitamin. Об этом RB.ru сообщили в Kokoc Group.

Со стороны LPgenerator продавцами выступили братья Артем и Денис Кабалкины. Сумма сделки не раскрывается. Денис Кабалкин, занимавший в компании позицию CEO, остается на этой должности.

В планах новых владельцев и руководителя проекта — разработка пакета автоматизированных маркетинговых инструментов для предпринимателей и маркетологов из сегмента малого и среднего бизнеса (МСБ).

Цель объединения – построить экосистему для МСБ, в которой можно оптимизировать весь процесс подготовки и проведения рекламных кампаний: от создания посадочной страницы до работы с конверсией. Для решения этой задачи планируется интегрировать также сторонние партнерские сервисы.

«Для группы компаний это приобретение — инвестиция в направление комплексных инструментов для наших клиентов. <…> Поэтому попадание в топ-3 экосистемных сервисов, решающих маркетинговые задачи малого и среднего бизнеса — цель на ближайшее время», — сообщил управляющий партнер Kokoc Group Александр Шокуров.

Основанный в 2011 году LPgenerator первым в рунете предложил услугу автоматического создания лендингов. За 10 лет сервисом воспользовались более полумиллиона пользователей. Ежедневно платформа генерирует около тысячи новых лендингов.

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Фото: Unsplash