«Яндекс Go» и Uber заплатят водителям за простой из-за сбоя в работе сервисов

Uber и «Яндекс Go» пообещали компенсировать водителям вынужденный простой из-за сбоя в работе сервисов. Неполадки случились сегодня – после сбоя из-за наплыва клиентов «легло» приложение у конкурента – такси «Максим».

Конкретную сумму, которую выплатят водителям за то, что они не могли принимать заказы во время сбоя, в пресс-службе «Яндекс Go» не назвали.

В «Яндекс Go» рассказали, что восстановили работу сервиса и извинились перед пользователями. В компании обещали постараться, чтобы подобного больше не повторилось.

Сбой в работе сервисов заказа такси Uber и «Яндекс Go» произошел 24 июня. Пользователи не могли вызвать машину – приложение показывало «ошибку соединения», «неизвестную ошибку» и другое. Из-за наплыва клиентов «легло» приложение такси «Максим» – конкурента «Яндекс Go» и Uber.

Фото на обложке: Nadya So / Shutterstock