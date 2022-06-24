В работе «Яндекс Go» и Uber произошел сбой

В работе приложений «Яндекс Go» и Uber произошел сбой, пользователи жалуются на невозможность заказать такси.

При попытке вызвать машину в «Яндекс Go» появляется сообщение о «неизвестной ошибке».

В Uber у части пользователей возникает «ошибка при загрузке данных». Компания сообщает, что «уже исправляет ситуацию».

«У ряда пользователей возникают трудности с доступом к заказу такси. Наши специалисты работают над устранением сложностей», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе «Яндекс Go».

Фото на обложке: Unsplash