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В работе «Яндекс Go» и Uber произошел сбой

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

В работе приложений «Яндекс Go» и Uber произошел сбой, пользователи жалуются на невозможность заказать такси.

В работе «Яндекс Go» и Uber произошел сбой

При попытке вызвать машину в «Яндекс Go» появляется сообщение о «неизвестной ошибке».

В Uber у части пользователей возникает «ошибка при загрузке данных». Компания сообщает, что «уже исправляет ситуацию».

«У ряда пользователей возникают трудности с доступом к заказу такси. Наши специалисты работают над устранением сложностей», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе «Яндекс Go». 

Фото на обложке: Unsplash

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