Константин Хабенский стал сооснователем IT-компании

Уставной капитал компании, зарегистрированной в Москве в 2014 году, — 1 млн рублей. Его внесли 30 декабря 2019 года пять учредителей: Константин Хабенский (300 тысяч рублей), Илья Зибарев (350 тысяч рублей), Евгения Михайлова (300 тысяч рублей), Алексей Хохлов (20 тысяч рублей) и ООО «Махуру» (30 тысяч), принадлежащая Хохлову.



Генеральным директором с долей в 2% стал Алексей Хохлов, доцент кафедры прикладной информатики и теории вероятностей РУДН.



Илья Зибарев — частный инвестор, ранее председатель правления банка «Русский Стандарт» и патрон благотворительного фонда Хабенского получил 35% в компании.



Константин Хабенский получил в «Скед энд трэк» 30%, Евгения Михайлова — 30%, «Махуру» — 3%.



Rusbase направил запрос Илье Зибареву о том, чем будет заниматься компания и на что пойдут заработанные средства.



Зибарев, имея в виду «Скед энд трэк» ответил, что «“Синема1” — это платформа для краудфандинга и краудинвестинга в кино и видео-контент».



Зарегистрированная компания, по его словам, является необходимым для деятельности юридическим лицом. Она необходима для работы с инвесторами, стратегических партнерств и развития платформы.



«Синема1» была основана, чтобы создать лучшие условия для финансирования как уже состоявшихся продюсеров и режиссёров, так и для поддержки начинающих профессионалов.

«Заработанные деньги пойдут на обеспечение развития платформы, ИТ, распространение деятельности в других странах, возможно, на продюсирование собственных проектов, и, конечно, на благотворительность в рамках деятельности Фонда Константина Хабенского,» — рассказал Rusbase основатель Илья Зибарев.

В 2018 году «Коммерсантъ» сообщал о том, что Зибарев и Хабенский вышли из числа основателей платформы для инвестиций в кино Cinematix еще до запуска проекта.



Cinematix была создана партнерами вместе с владельцем блокчейн-платформы ICOBox Николаем Евдокимовым. Планировалось, что через нее будут привлекаться средства для съемок российского кино.



В 2019 году ICOBox была привлечена к ответственности американской Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC). Евдокимова обвиняли в незаконном размещении токенов ICOS на общую сумму $14,6 млн, а также в том, что ICOBox не была официально зарегистрирована в качестве брокера.



